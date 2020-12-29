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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке. По китайскому гранту работы начаты на шести улицах

По второй фазе проекта «Развития улично-дорожной сети города Бишкека» за счет грантовых средств Китайской Народной Республики работы начаты на шести улицах. Об этом на рабочем совещании в столичном муниципалитете сообщил вице-мэр по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу.

По его словам, работы начались на улицах Ташкентской (от улицы Тоголока Молдо до Турусбекова), Кокчетавской (от улицы Махатмы Ганди до Орозбекова), Новой (от улицы Ленской до жилмассива «Жениш»),​ Сухэ-Батора (от улицы Каралаева до Шабдана Баатыра), Каркыра (от улицы Омуракунова до улицы Омур в жилмассиве «Ак-Ордо»), Жайыла Баатыра (от улицы Чортекова до Алыкулова).

Их общая протяженность — 8,79 километра.

В мэрии добавили, что реализация проекта по контракту рассчитана на два года: на 2021-й планируется завершение работ на 39 улицах, на 2022-й — на 21 улице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178349/
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