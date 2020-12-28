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Общество

Из-за густого тумана в международном аэропорту «Ош» задерживают рейсы

В международном аэропорту «Ош» густой туман, поэтому рейсы задерживают. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По ее данным, из-за ограниченной видимости задерживают рейсы Бишкек — Ош — Бишкек (три рейса авиакомпании «Тез Джет»). Самолет авиакомпании «Авиа Траффик», следовавший из Иркутска, сел в Бишкеке.

«Информацию о рейсах просим уточнять в справочной аэропорта — 0312693109 и 0322290101. Представители авиакомпаний работают с пассажирами. Просим отнестись с пониманием. Безопасность превыше всего», — заявили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178233/
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