Лекарства не доходят до больных. Наццентр онкологии обвинили в халатности

Руководство Национального центра онкологии и гематологии обвинили в халатности. Причиной стало то, что лекарства и дорогие препараты, предоставляемые международными организациями, не доходят до больных. Об этом на пресс-конференции 24.kg заявила учредитель фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

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По ее словам, с 2004 года Кыргызстан является получателем дорогого гуманитарного таргетного (умного) лекарства гливек для лечения пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ), примерно 90 процентов из них взрослые и 10 процентов — дети.

«Также это лекарство предназначено для больных раком желудка с положительным анализом KIT. Гливек принимается ежедневно на протяжении всей жизни пациента. Поставляющая организация Макс Фаундейшн (Max Foundation), принимающая — фонд «Линия жизни», — говорит Динара Аляева.

Национальный центр онкологии и гематологии является официальным партнером международной гуманитарной программы по гливеку и несет всю ответственность за получение онкопациентами этого лекарства в Кыргызстане.

В стране около 300 пациентов являются получателями гливека. Рыночная стоимость этого препарата в Москве — около 70 тысяч рублей за упаковку.

Max Foundation также снабжает реактивами (картриджами) для проведения анализов на специальном анализаторе GenExpert. «Пациенты вынуждены ехать со всей республики за анализами и за лекарствами, это, конечно же, сложно для больного», — отмечает учредитель фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

Она подчеркивает, что за 16 лет работы этой программы ни Министерство здравоохранения, ни руководство НЦОГ не сделали ничего для обеспечения слаженного и прозрачного получения этого препарата пациентами во всех регионах страны.

По расследованию пациентских организаций, последняя партия данного препарата была отправлена самолетом в июне 2020 года, а растаможена в сентябре 2020-го.

Количество, указанное Max Foundation, не совпадает с количеством, указанным организацией «Линия Жизни» — получающей организацией в Кыргызстане, несмотря на то, что партнером является НЦОГ, и разнится в количестве с заявленным в НЦОГ (все в сторону уменьшения). Динара Аляева

По информации Max Foundation, все партии лекарства были отправлены в Кыргызстан в июне 2020 года: гливек 100 миллиграмм — 1 тысяча 330 единиц.

А в Министерстве труда и социальной защиты КР зарегистрировано только 9 сентября, и уже другие цифры — получено гливека 1 тысяча 268 упаковок. «Разница в 62 упаковки, учитывая, что цена каждой из них составляет 70 тысяч рублей», — утверждает Динара Аляева.

Помимо гливека, уменьшение видно и по препарату от Max Foundation — отправлено Tasigna 200 миллиграмм 168 штук, получено НЦОГ — 144 упаковки.

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«Руководство НЦОГ не может предоставить ясную и исчерпывающую информацию по данному гуманитарному грузу и программе. К слову сказать, сами пациенты растаможивают препарат и доставляют его в Наццентр онкологии и гематологии для выдачи пациентам. Пациенты со всей страны вынуждены приезжать за препаратом в Бишкек ежемесячно. Почему до сих пор не обеспечена доставка препарата в регионы в организации здравоохранения?» — задается вопросом учредитель фонда.

Также она отметила, что директор НЦОГ Эрнис Тилеков не смог предоставить поставляющей организации (Max Foundation) список пациентов, а выдающая медсестра ответила, что знает пациентов «в лицо».

«Это факт вопиющей безответственности и халатности перед страной, получающей международную гуманитарную помощь такого масштаба (примерно в миллион долларов США в год) для онкопациентов в условиях отсутствия адекватной финансовой поддержки от правительства Кыргызстана», — отметила Динара Аляева.

В связи с этим учредитель фонда «Помогать легко» Динара Аляева требует у руководства НЦО дать пояснения по программе и по обеспечению беспрерывным лечением пациентов препаратом гливек.

«Любое промедление с лечением для онкопациента означает высокий риск смерти. Убедительно просим правительство обратить внимание на данный факт и обеспечить контроль над данной ситуацией», — заключила Динара Аляева.