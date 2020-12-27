13:13
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Боец Зулкарнайн Камчыбек о том, как построить спортивную карьеру в Штатах

Боец из Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков уехал в США пять лет назад. Сейчас он живет в штате Флорида. За это время наш соотечественник не бросил спорт, напротив, продолжает покорять вершины и достойно представлять Кыргызстан на международных турнирах.

Недавно мы стали свидетелями очередной победы нашего соотечественника на американском ринге.

В интервью 24.kg боец смешанных единоборств Зулкарнайн Камчыбек рассказал о том, как построить карьеру спортсмена в штатах и каково это — биться на ринга вдалеке от родины.

— Я родился и вырос в селе Беловодском Чуйской области. Мне 28 лет. С 8-го класа жил в Бишкеке, учился в спортивной школе на Ворошилова (Республиканское училище олимпийского резерва. — Прим. 24.kg). Можно сказать, что с детства в спорте.

— Каким видом спорта вы занимались и как стали бойцом MMA?

— Любовь к спорту мне привил отец. Он сам спортсмен. Я с детства занимался вольной борьбой. Участвовал в соревнованиях. Планировал построить карьеру в США именно по этому направлению, но по приезде пришлось поменять вид спорта. Потому что понял, что вольная борьба здесь не актуальна, как в Средней Азии. Здесь больше популярен ММА. Позанимался смешанными единоборствами, понравилось. Хотя до этого и не думал, что когда-либо буду участвовать в боях без правил.

— Как вы приехали в Америку?

— В 2015 мы с десятью спортсменами-борцами прилетели на соревнования в город Майами штата Флорида. Тогда я второе место занял. После турнира пятеро из кыргызстанцев остались, остальные улетели.

— Тяжело было получить визу?

— Совсем нет. Получил разрешительные документы, которые предоставляются для спортсменов.

P1A-виза в США выдается иностранцам, которые отправляются в штаты для участия в конкретном спортивном соревновании международного уровня, как с целью индивидуального или коллективного выступления.

— Как вы нашли американских тренеров?

— По приезде сюда работал на разных работах: на стройке, в такси, доставке, водил траки.

Водители трака в США заработывают хорошо. Но там жизни нет. Америка — страна возможностей, поэтому решил выбрать то, что мне по душе, и развиваться в этом направлении.

Зулкарнайн Камчыбеков

Устроился тренером по борьбе в спортивную школу. Однажды коллега позвал к своему другу, чтобы с его сыном позанимался борьбой. Отец воспитанника сказал, что у меня хорошие данные и предложил выступать на турнирах ММА. На сегодня у меня на счету четыре боя среди любителей и пять — профессиональных. Среди них одно поражение.

— Зачастую ММА называют боями без правил. Но известно, что в клетке есть свои правила. Расскажите о них, чего категорически не могут делать бойцы во время боя?

— Есть множество правил, но расскажу об основных. Запрещено наносить удары в область позвоночника, затылка, в шею, пах, бить головой, тыкать в глаза, применять приемы для перелома суставов и пальцев, кусать соперника, хватать за волосы. Каждый боец обязан надевать «раковину» (паховый протектор) и вставлять «капу» в рот. Также нельзя нападать на оппонента после гонга по окончании раунда. Хвататься за клетку и выбрасывать оппонента за пределы ринга — также является нарушением. Но и основное правило — это собюдение инструкции рефери.

— Турниры ММА — это ваш основной источник дохода в Америке? Сколько зарабатывают бойцы за бой?

— Я еще не настолько знаменит, чтобы получать большие деньги за бои. Еле хватает на жизнь. Поэтому пусть сумма останется секретом. На сегодня мне финансово помогают друзья-спонсоры.

— Нелегко биться на чужой территории, на чужбине?

— Меня это мотивирует. Потому что, будучи кыргызом и приехав из другого конца планеты, выступаю у них на ринге и побеждаю. Знаю, что в Кыргызстане за меня болеют и переживают. Чувствую огромную поддержку, за что очень благодарен соотечественникам.

— Какие у вас планы и что вы посоветуете молодым кыргызстанским спортсменам?

— В планах достичь высот ММА, в частности стать чемпионом UFC. Спортсменам хочу пожелать, чтобы не сдавались никогда. Шли только вперед. Не становились членами преступных группировок. Тем, кто желает устроить спортивную карьеру в Штатах, рекомендую напрямую связываться с менеджерами спортивных агентств через социальные сети, мессенджеры. Сейчас это очень актуально и эффективно. Готов помочь нашим кыргызстанцам, чем смогу. Встретить в аэропорту и обеспечить залом.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178101/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за отказа ребенка надеть маску семью сняли с рейса и внесли в черный список
Кыргызстанец Зулкарнайн Камчыбек выиграл бой по смешанным боям в США
Выпускники школ с низким баллом на ОРТ пополняют ряды трудовых мигрантов
Голод, психические расстройства. Проблемы внутренних мигрантов во время COVID-19
Талант Мамытов рассказал о создании условий для возвращения мигрантов на родину
Убийство кыргызстанца в Москве. Следственные органы возбудили уголовное дело
Число мигрантов в России за этот год снизилось почти в два раза
«Шрек» и «Темный рыцарь» стали национальным достоянием США
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший помощь в получении визы в США
МИД: Новое правительство Кыргызстана ведет беспрецедентную борьбу с коррупцией
Популярные новости
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
Романа Царева выгнали из&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой
Глава ГКНБ рассказал, кто будет пользоваться имуществом Райымбека Матраимова Глава ГКНБ рассказал, кто будет пользоваться имуществом Райымбека Матраимова
Бизнес
Легендарный игрок &laquo;Алги&raquo; Дамир Бибаев отмечает юбилей Легендарный игрок «Алги» Дамир Бибаев отмечает юбилей
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
27 декабря, воскресенье
13:04
В Бишкеке избили сотрудников милиции. Инспектор применил оружие В Бишкеке избили сотрудников милиции. Инспектор примени...
13:00
Боец Зулкарнайн Камчыбек о том, как построить спортивную карьеру в Штатах
11:00
11 советов, как защитить новогоднюю елку от кота
10:34
Турция ужесточает правила въезда в страну. Из-за коронавируса
10:25
В Кыргызстане еще девять медиков заразились коронавирусом