Боец Зулкарнайн Камчыбек о том, как построить спортивную карьеру в Штатах

Боец из Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков уехал в США пять лет назад. Сейчас он живет в штате Флорида. За это время наш соотечественник не бросил спорт, напротив, продолжает покорять вершины и достойно представлять Кыргызстан на международных турнирах.

Недавно мы стали свидетелями очередной победы нашего соотечественника на американском ринге.

В интервью 24.kg боец смешанных единоборств Зулкарнайн Камчыбек рассказал о том, как построить карьеру спортсмена в штатах и каково это — биться на ринга вдалеке от родины.

— Я родился и вырос в селе Беловодском Чуйской области. Мне 28 лет. С 8-го класа жил в Бишкеке, учился в спортивной школе на Ворошилова (Республиканское училище олимпийского резерва. — Прим. 24.kg). Можно сказать, что с детства в спорте.

— Каким видом спорта вы занимались и как стали бойцом MMA?

— Любовь к спорту мне привил отец. Он сам спортсмен. Я с детства занимался вольной борьбой. Участвовал в соревнованиях. Планировал построить карьеру в США именно по этому направлению, но по приезде пришлось поменять вид спорта. Потому что понял, что вольная борьба здесь не актуальна, как в Средней Азии. Здесь больше популярен ММА. Позанимался смешанными единоборствами, понравилось. Хотя до этого и не думал, что когда-либо буду участвовать в боях без правил.

— Как вы приехали в Америку?

— В 2015 мы с десятью спортсменами-борцами прилетели на соревнования в город Майами штата Флорида. Тогда я второе место занял. После турнира пятеро из кыргызстанцев остались, остальные улетели.

— Совсем нет. Получил разрешительные документы, которые предоставляются для спортсменов.

P1A-виза в США выдается иностранцам, которые отправляются в штаты для участия в конкретном спортивном соревновании международного уровня, как с целью индивидуального или коллективного выступления.

— Как вы нашли американских тренеров?

— По приезде сюда работал на разных работах: на стройке, в такси, доставке, водил траки.

Водители трака в США заработывают хорошо. Но там жизни нет. Америка — страна возможностей, поэтому решил выбрать то, что мне по душе, и развиваться в этом направлении. Зулкарнайн Камчыбеков

Устроился тренером по борьбе в спортивную школу. Однажды коллега позвал к своему другу, чтобы с его сыном позанимался борьбой. Отец воспитанника сказал, что у меня хорошие данные и предложил выступать на турнирах ММА. На сегодня у меня на счету четыре боя среди любителей и пять — профессиональных. Среди них одно поражение.

— Зачастую ММА называют боями без правил. Но известно, что в клетке есть свои правила. Расскажите о них, чего категорически не могут делать бойцы во время боя?

— Есть множество правил, но расскажу об основных. Запрещено наносить удары в область позвоночника, затылка, в шею, пах, бить головой, тыкать в глаза, применять приемы для перелома суставов и пальцев, кусать соперника, хватать за волосы. Каждый боец обязан надевать «раковину» (паховый протектор) и вставлять «капу» в рот. Также нельзя нападать на оппонента после гонга по окончании раунда. Хвататься за клетку и выбрасывать оппонента за пределы ринга — также является нарушением. Но и основное правило — это собюдение инструкции рефери.

— Турниры ММА — это ваш основной источник дохода в Америке? Сколько зарабатывают бойцы за бой?

— Я еще не настолько знаменит, чтобы получать большие деньги за бои. Еле хватает на жизнь. Поэтому пусть сумма останется секретом. На сегодня мне финансово помогают друзья-спонсоры.

— Нелегко биться на чужой территории, на чужбине?

— Меня это мотивирует. Потому что, будучи кыргызом и приехав из другого конца планеты, выступаю у них на ринге и побеждаю. Знаю, что в Кыргызстане за меня болеют и переживают. Чувствую огромную поддержку, за что очень благодарен соотечественникам.

— Какие у вас планы и что вы посоветуете молодым кыргызстанским спортсменам?

— В планах достичь высот ММА, в частности стать чемпионом UFC. Спортсменам хочу пожелать, чтобы не сдавались никогда. Шли только вперед. Не становились членами преступных группировок. Тем, кто желает устроить спортивную карьеру в Штатах, рекомендую напрямую связываться с менеджерами спортивных агентств через социальные сети, мессенджеры. Сейчас это очень актуально и эффективно. Готов помочь нашим кыргызстанцам, чем смогу. Встретить в аэропорту и обеспечить залом.