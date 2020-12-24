Работа в ЕЭК. В конкурсе участвуют чиновники, чьи замы в комиссии

В конкурсе на вакантные места в департаментах Евразийской экономической комиссии участвуют руководители, чьи заместители входят в состав конкурсной комиссии. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Читайте по теме Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в департаментах ЕЭК

Известно, что свои кандидатуры выдвинули заведующий отделом по делам ЕАЭС аппарата правительства Алмаз Сазбаков и заведующий финансовым отделом аппарата президента Данияр Иманалиев. При этом их заместители входят в состав конкурсной комиссии.

Этот факт приводит к конфликту интересов. Поэтому Алмаз Сазбаков и Данияр Иманалиев не должны были участвовать в конкурсе. А если все-таки принимают участие, то их непосредственные подчиненные не должны быть в комиссии.

Сложившуюся ситуацию 24.kg прокомментировал сам Данияр Иманалиев. Он подтвердил, что действительно выдвинул свою кандидатуру. Не стал чиновник опровергать и тот факт, что его заместитель входит в состав комиссии.

«Когда конкурсная комиссия создавалась, то вопрос возможного конфликта интересов поднимался в ней самой. Тогда члены комиссии пришли к соглашению, что при наличии кандидата от какого-либо ведомства член конкурсной комиссии от этого ведомства лишается права голоса. Комиссия сформирована Министерством экономики. Это ведомство курирует вопрос. А тестирование кандидатов проводит Госкадровая служба», — рассказал Данияр Иманалиев.

«Специфика отбора на вакантные места в ЕЭК такова, что в нем участвуют представители всех госорганов экономического блока. Поэтому может возникать конфликт интересов. Я подал документы для участия в конкурсе на общих основаниях. Мой заместитель действительно входит в состав комиссии. Но он не сможет меня оценивать и голосовать по мой кандидатуре. То же самое будет, если, например, в конкурсе будет участвовать представитель Минэкономики», — заключил он.

Алмаз Сазбаков пока недоступен для комментариев. Он находится на больничном.