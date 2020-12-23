В Бишкеке митингуют заемщики. Требуют снизить процент по ипотечному кредитованию

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг заемщиков, взявших ипотечные кредиты.

По словам Адиса Жакшылыкова, участники акции протеста требуют от государственной ипотечной компании снижения ставки до 4 процентов. Он объяснил это тем, что сотрудники бюджетной сферы не могут оплатить 9-процентный кредит.

«Моя мама — учитель. Она брала кредит в 2016 году под 12 процентов в «Капитал банке», потом эту ставку снизили до 9 процентов. Позже мы узнали, что есть две формулы погашения кредита, но нас никто об этом не уведомил. Мы вынуждены выйти на митинг, потому что не можем погасить кредит в связи с финансовыми трудностями, которые возникли во время пандемии коронавируса», — сказал Адис Жакшылыков.

Участник митинга добавил, что люди, которые брали ранее ипотечный кредит, сами нуждаются в финансовой помощи со стороны государства, но эту проблему никто не хочет решать.

«Мы уведомляли об этом все соответствующие структуры, но должного внимания никто нам не уделил. Среди нас есть заемщики, которые не могут оплатить кредит третий месяц. До этого нам летом предоставили кредитные каникулы», — пояснил Адис Жакшылыков.