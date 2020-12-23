ВОЗ заявила об отсутствии влияния нового штамма COVID-19 на эффективность вакцин

Всемирная организация здравоохранения, проанализировав последние данные о новом штамме коронавируса, заявила, что он, скорее всего, никак не повлияет на эффективность разработанных на сегодняшний день вакцин. Об этом сообщают «Новости ООН».

Эксперты ВОЗ также подчеркнули, что ни один из новых штаммов коронавируса не вызывает более тяжелой формы заболевания COVID-19.

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«В последние несколько месяцев появилось множество новых штаммов вируса, и некоторые из них сказались на дальнейшем распространении COVID-19, а некоторые — нет. Но ни один из штаммов еще не повлиял на тяжесть протекания болезни, не научился «прятаться» от диагностики или от вакцин», — заявил представитель ВОЗ Майк Райан на виртуальной пресс-конференции организации.

Вместе с тем в ВОЗ отмечают, что новый штамм коронавируса — более заразный, чем предыдущие. По последним данным, поступившим из Великобритании, один носитель нового штамма в среднем заражает 1,5 человека. Носитель предыдущих штаммов в среднем заражал 1,1 человека.