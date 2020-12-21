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Общество

Комиссию по отбору в патрульную милицию поменяли, не сообщив об этом ее главе

В Оше поменялся состав конкурсной комиссии по отбору в патрульную милицию. Об этом 24.kg сообщил ее экс-председатель Тамерлан Ибраимов.

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По его словам, сейчас, по некоторым данным, комиссию возглавляет председатель Совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев.

«Когда руководство МВД поменялось, стало непонятно, будет ли продолжаться реформа или нет. У нас нет претензий к ведомству, поскольку право формировать комиссию принадлежит ему. Я не знаю, кто сейчас вошел в состав, но, по некоторым данным, там есть члены ОНС МВД, мэрии Оша. Вопрос в том, чтобы реформа продолжалась и концептуальные принципы сохранялись. Официально меня никто не уведомлял о смене состава комиссии, я узнал об этом случайно», — сказал Тамерлан Ибраимов.

Эксперт добавил, что в Оше до сих пор не работают камеры проекта «Безопасный город».

«Второй тур отбора идет. Сейчас важно исключить возникновение коррупционных проявлений. Так как камеры «Безопасного города» в южной столице не работают, сотрудникам Патрульной службы будет нелегко», — отметил Тамерлан Ибраимов.

Напомним, 13 августа 2020 года состоялось тестирование кандидатов на 219 вакантных должностей новой Патрульной службы милиции Оша. Заявление на участие подали 397 кандидатов, 243 из них — гражданские лица. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177383/
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