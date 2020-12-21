Для стран с низким уровнем дохода зарезервировали вакцину от COVID-19

В рамках международного механизма COVAX зарезервировано почти 2 миллиарда доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса.

Эти вакцины будут распределяться среди государств-членов, участвующих в международной инициативе COVAX.

По словам гендиректора, все 190 стран и экономических систем, участвующих в инициативе, смогут иметь доступ к банку вакцин уже в первой половине 2021 года.

В ВОЗ отметили, что по меньшей мере 1,3 миллиарда доз будут предоставлены 92 странам с низким и средним уровнем дохода при финансовой поддержке доноров. Первые партии будут отправлены уже в первом квартале следующего года.

Зарезервировав поставку двух миллиардов доз одобренных вакцин посредством прямых соглашений с производителями, в COVAX утвердили принципы их распределения. Предусмотрено, что страны с более высокими доходами могут дополнительно закупать вакцину посредством двусторонних сделок, доступных через механизм, однако такие закупки должны осуществляться на справедливой основе. При этом в ВОЗ отметили, что все соглашения о закупках носят предварительный характер. В них предусмотрено, что поставляемая вакцина должна быть безопасной и эффективной.

COVAX — это уникальная инициатива по производству и централизованной закупке вакцин от COVID-19. Она обеспечивает сотрудничество правительств и производителей в целях обеспечения того, чтобы вакцины были доступны как богатым странам, так и странам с низким уровнем дохода.