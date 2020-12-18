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Общество

Бегущих по горной степи Марко Поло заснял на видео кыргызстанец

Бегущих по степи горных баранов Марко Поло запечатлел на видео кыргызстанец. Об этом 24.kg сообщил видеограф Тимур Местоев.

По его словам, видеоролик снят неделю назад в одном из иссыккульских заповедников. «Марко Поло занесены в Красную книгу. Раньше их было намного больше. Сейчас популяция уменьшается. Много охотников — местных, иностранных. У нас не было цели запечатлеть их, я снимаю природу, пейзажи. И так получилось, что они попали в объектив нашего дрона», — рассказал путешественник.

Он отметил, что любит путешествовать автостопом и снимать красоту, которая нас окружает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177225/
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