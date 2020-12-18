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Общество

Во время пандемии в Кыргызстан вернулись более 50 тысяч трудовых мигрантов

Во время пандемии в Кыргызстан вернулись более 50 тысяч трудовых мигрантов. Об этом на круглом столе, приуроченном к международному дню мигрантов, сообщила председатель координационного комитета «Центральная Азия в движении» Нурия Темирова.

По ее словам, большинство мигрантов, вернувшихся на родину, сейчас пытаются снова уехать на заработки.

«Но в связи с ограничениями на въезд во многих странах, в том числе в России, они не могут туда попасть. По некоторым данным, 40 процентов российских компаний испытывают нехватку рабочей силы. Трудовые мигранты, находящиеся в России, работают на износ для восстановления денежных средств, которые были потрачены в период пандемии», — заявила Нурия Темирова.

По данным Министерства труда и социального развития, с августа по октябрь текущего года на одну вакансию в КР претендовало 15 человек, тогда как в прошлом году — 4 человека на одно место.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177161/
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