Аднану Кереши из Великобритании атмосфера и дух Бишкека напоминают Лондон

Британец Аднан Кереши переехал жить в Бишкек летом 2020 года. Сюда он прилетел из Рима. В самый разгар пандемии коронавируса он спустился с трапа самолета и был очарован столицей Кыргызстана.

В интервью 24.kg он рассказал, что в стране ему нравится больше всего и почему Бишкеке похож на Лондон.

Аднан Кереши представляет продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО ОНН) в Кыргызстане. С 2018 года занимал должность старшего сотрудника по программам в штаб-квартире ФАО в столице Италии.

Фото Аднана Кереши. Он представляет ФАО ОНН в Кыргызстане

— Мне нравится приятный климат. Поражает близость гор и природная красота, которую они дарят. Стоит подчеркнуть и щедрое гостеприимство людей. На самом деле здесь отличная инфраструктура и сервис, отличные места, где можно поесть и выпить.

— Что здесь напоминает вам о вашем родном городе?

— Дух и атмосфера здесь настолько похожи на Лондон, что мне легко чувствовать себя в Бишкеке, как дома. Прогуливаясь по бульвару Эркиндик, я легко могу мысленно вернуться в свой парк рядом с моим домом MadBessWood.

Пожив во многих местах, включая тропические зоны, мне доставляет удовольствие наслаждаться четырьмя различными временами года в Бишкеке. Аднан Кереши

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Мой дом. Потому что это не просто место, где я живу, это место для встреч и веселья, где можно быть счастливым. В эти сложные периоды времени, из-за пандемии, я также регулярно провожу здесь небольшие встречи со своей командой за утренним кофе. Мне очень приятно приглашать их, друзей и коллег-партнеров по развитию, когда это возможно.

Фото Аднана Кереши. Британец переехал жить в Бишкек летом 2020 года

— Я поражен изобилием и изысканным вкусом фруктов и овощей, доступных почти на каждом углу улиц, очень нравится плов. Качество мяса в Кыргызстане превосходное, а я пробовал мясо почти во всем мире. Кстати, рыба, отрасль, которую запустила ФАО, имеет очень высокие стандарты.

Совсем недавно я открыл для себя каттаму, она очень вкусная. Аднан Кереши

Еда — это моя профессия, а также мое хобби, поэтому я ничего не боюсь пробовать.

— Что вас очаровало и разочаровало в местных жителях, когда вы познакомились с ними поближе?

— Я очарован тем, какие здесь добродушные и отзывчивые люди. Все еще знакомлюсь с Бишкеком, и, как и везде в мире, некоторые люди могут разочаровывать, но я таких еще не встречал.

Фото Аднана Кереши. Британец переехал жить в Бишкек летом 2020 года

— Что бы вы хотели изменить в Бишкеке?

— Честно говоря, мне немного страшно переходить здесь дорогу. Хотел бы повысить безопасность дорожного движения. Конечно, учитывая характер моей работы, вижу очаги уязвимых людей и надеюсь, что, работая вместе с правительством и партнерами по развитию, мы сможем решить эту проблему.