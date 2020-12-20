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Общество
Сюжет: Экспаты

Аднану Кереши из Великобритании атмосфера и дух Бишкека напоминают Лондон

Британец Аднан Кереши переехал жить в Бишкек летом 2020 года. Сюда он прилетел из Рима. В самый разгар пандемии коронавируса он спустился с трапа самолета и был очарован столицей Кыргызстана.

В интервью 24.kg он рассказал, что в стране ему нравится больше всего и почему Бишкеке похож на Лондон.

Аднан Кереши представляет продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО ОНН) в Кыргызстане. С 2018 года занимал должность старшего сотрудника по программам в штаб-квартире ФАО в столице Италии.

Аднана Кереши
Фото Аднана Кереши. Он представляет ФАО ОНН в Кыргызстане
— Что вас удивляет в Бишкеке?

— Мне нравится приятный климат. Поражает близость гор и природная красота, которую они дарят. Стоит подчеркнуть и щедрое гостеприимство людей. На самом деле здесь отличная инфраструктура и сервис, отличные места, где можно поесть и выпить.

— Что здесь напоминает вам о вашем родном городе?

— Дух и атмосфера здесь настолько похожи на Лондон, что мне легко чувствовать себя в Бишкеке, как дома. Прогуливаясь по бульвару Эркиндик, я легко могу мысленно вернуться в свой парк рядом с моим домом MadBessWood.

Пожив во многих местах, включая тропические зоны, мне доставляет удовольствие наслаждаться четырьмя различными временами года в Бишкеке.

Аднан Кереши

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Мой дом. Потому что это не просто место, где я живу, это место для встреч и веселья, где можно быть счастливым. В эти сложные периоды времени, из-за пандемии, я также регулярно провожу здесь небольшие встречи со своей командой за утренним кофе. Мне очень приятно приглашать их, друзей и коллег-партнеров по развитию, когда это возможно.

Аднана Кереши
Фото Аднана Кереши. Британец переехал жить в Бишкек летом 2020 года
— Что вам нравится в национальной кухне? Есть ли что-нибудь, что вы боитесь даже попробовать?

— Я поражен изобилием и изысканным вкусом фруктов и овощей, доступных почти на каждом углу улиц, очень нравится плов. Качество мяса в Кыргызстане превосходное, а я пробовал мясо почти во всем мире. Кстати, рыба, отрасль, которую запустила ФАО, имеет очень высокие стандарты.

Совсем недавно я открыл для себя каттаму, она очень вкусная.

Аднан Кереши

Еда — это моя профессия, а также мое хобби, поэтому я ничего не боюсь пробовать.

— Что вас очаровало и разочаровало в местных жителях, когда вы познакомились с ними поближе?

— Я очарован тем, какие здесь добродушные и отзывчивые люди. Все еще знакомлюсь с Бишкеком, и, как и везде в мире, некоторые люди могут разочаровывать, но я таких еще не встречал.

Аднана Кереши
Фото Аднана Кереши. Британец переехал жить в Бишкек летом 2020 года

— Что бы вы хотели изменить в Бишкеке?

— Честно говоря, мне немного страшно переходить здесь дорогу. Хотел бы повысить безопасность дорожного движения. Конечно, учитывая характер моей работы, вижу очаги уязвимых людей и надеюсь, что, работая вместе с правительством и партнерами по развитию, мы сможем решить эту проблему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177100/
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