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Общество

Дед Мороз привезет кыргызстанскому школьнику подарок из Кремля

Семилетний школьник Рустам Ташматов из Бишкека написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Об этом сообщается на официальном сайте Россотрудничества.

По его информации, мальчик не против стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а еще он никогда не пробовал тульский пряник.

«У Рустама амбициозный взгляд на жизнь, и это прекрасно. Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения уже высшего образования. А пока Рустаму уже отправлена посылка из Кремля. Подарки будут вручены в Российском центре науки и культуры накануне Нового года. О дате и времени вручения подарков сообщим дополнительно», — говорится на сайте.

Второклассник Рустам Ташматов учится в гимназии № 29 в Бишкеке. Там его знают как активиста школьного движения «Жакшы адамдар», что в переводе на русский язык означает «Хорошие люди». Рустам с друзьями помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвует в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и других памятных исторических событий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176970/
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