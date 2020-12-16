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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Экологию в топку. Как мэрия проверяет бани Бишкека

С наступлением холодов Бишкек погружается в смог. Экологи и чиновники не первый год спорят о природе возникновения накрывающей город пелены. Среди основных причин загрязнения воздуха называют модернизацию ТЭЦ, автотранспорт и отапливаемые углем дома частного сектора. По мнению специалистов, немалый вклад в окутывание города смрадом привносят и общественные бани. Последние муниципалитет пытается контролировать, устраивая регулярные рейды. Корреспондент 24.kg принял участие в одном из таких мероприятий и убедился в их полной бессмысленности.

Когда прибыль важнее экологии

Район рынка «Баят». Один из частных банных комплексов. Появление на пороге ревизоров из муниципалитета для владельца заведения явно не новость. Частные бани в этом районе проверяются городскими чиновниками дважды в неделю — по средам и пятницам. Никакого эффекта неожиданности.

Встретив проверяющих, бизнесмен привычно ведет их показывать котельную. Мужчина уверяет, что в топку отправляется только уголь — никакой резины и пластика. Перейти на более экологичные виды топлива — электричество и газ — он не готов.

«Прежде мы топили баню электричеством, но выходило слишком дорого — около 120 тысяч сомов в месяц. Уголь обходится почти в два раза дешевле. За месяц сжигаем около 20 тонн. Выходит приблизительно 70-80 тысяч сомов. К тому же из-за перегрузок электросети раньше постоянно происходили аварии. Баня простаивала, а мы несли убытки», — говорит хозяин заведения Алтынбек Сасманов.

24.kg
Фото 24.kg. Владелец уверяет, что все эти бутылки сдадут на переработку

В глубине двора находим гору пластиковых бутылок. Владелец уверяет, что их не сжигают, а сдают на переработку. Проверить это сложно. Остается лишь поверить ему на слово.

Дым есть, а нарушений нет

Здесь же виднеется густой дым из трубы по соседству. По округе разносится едкий запах гари. Рабочие отапливают складское помещение. Предлагаю проверяющим заглянуть и в эту печь.

— Пластика нет. Топят углем. Сорт угля — «Шабыркуль». Он сильно дымит, — заглянув в топку, констатирует глава 14 МТУ Алмазбек Абдиев.

— А разве качество сжигаемого угля мэрией не проверяется? Посмотрите, сколько от него дыма и гари.

— Нет, это не в нашей компетенции. Это, наверное, должна делать Госэкотехинспекция, — очень неуверенно отвечает ревизор. — Наша задача — удостовериться, что не сжигают пластик и бытовые отходы, и все.

Госэкотехинспекции в составе муниципальной комиссии нет. Никто никаких замеров на месте не делает. Необходимых для этого приборов у комиссии тоже нет. Посоветовав работникам склада поменять сорт угля, контролеры выехали на следующую точку.

Неподвластный частный сектор

Баня в новостройке «Колмо». В кочегарке мешки с углем. Администратор заведения уверяет, что отходами швейной промышленности и покрышками они никогда не топили и топить не собираются — штрафы дороже прибыли. За время пандемии частные предприниматели и так изрядно поиздержались. Даже сейчас, в разгар банного сезона, клиентов у них мало.

«Согласно статье 71 Кодекса КР о нарушениях, сжигание бытового мусора для физических лиц может обойтись штрафом от 5,5 тысячи до 7,5 тысячи сомов, для юридических — от 17 до 23 тысяч сомов. Для бань это действительно сдерживающий фактор», — подтверждает участвующая в рейде сотрудница санитарно-экологической инспекции Каныкей Рыскулова.

По соседству расположена еще одна баня. Недостроенное здание без какого-либо ремонта. У входа мешки с пластиком. Вокруг грязь. Заглянув в топку печи и переговорив с хозяином общественного заведения, проверяющие сделали вывод, что его деятельность не нарушает экологические нормы. На очевидную антисанитарию вокруг экологи внимания не обратили.

Завершился рейд в настоящем банном квартале — на улицах в районе Западного автовокзала, где самопальные «термы» организованы буквально на каждом углу. Нарушений в виде сжигания пластиковых отходов здесь также не нашли. Владелец одной из бань непрозрачно намекнул: «Приезжайте вечером и увидите совершенно иную картину». Учитывая, что в Бишкеке, лишь по официальным данным, зарегистрировано больше 150 саун и бань, рейды подобные этому — капля в море.

К тому же, немало вредных выбросов, по словам самих же специалистов мэрии, проходится не только на общественные, но и на личные бани жителей жилмассивов Бишкека и их дома. Однако поймать нарушителей за руку сложно. Хозяева домов попросту не пускают проверяющих к себе во двор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176851/
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