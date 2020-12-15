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Общество

Задержанный с наркотиками сотрудник Девятой службы ранее уволен из ГКНБ

Информация о том, что задержанный оперативниками СБНОН с наркотиками гражданин является действующим сотрудником Девятой службы ГКНБ, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

«Задержанный был ранее уволен из органов нацбезопасности по неисполнению пунктов контракта и в настоящее время не является сотрудником ГКНБ», — уточнили в ведомстве.

Напомним, об этом инциденте 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах. Отмечается, что задержание произошло накануне сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. У мужчины изъяли около 10 спичечных коробков с гашишем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176815/
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