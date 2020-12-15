Пандемия, экономический кризис. Почему не реализуется план по улучшению воздуха

В январе 2020 года разработан комплексный план мероприятий по улучшению экологической ситуации в Бишкеке и Чуйской области. Как отметил начальник Чуй-Бишкекского территориального управления ГАООСиЛХ Болот Кадырбеков, в документе всего 40 пунктов, которые необходимо реализовать до 2023-го.

«Сегодня все ответственные ведомства ведут работу по этому плану, но, учитывая пандемию, экономический кризис и политические события в стране, пункты не выполнены соответствующим образом», — сказал он.

Я хочу обратить внимание на то, что, какой бы план ни разработали, для его выполнения нужна финансовая подпитка. Болот Кадырбеков

Он добавил, что для реализации документа предусмотрены средства, как бюджетные, так и грантовые. «Есть распоряжение правительства, где расписано, каким образом можно получить средства, как нужно писать проекты, и порядок их рассмотрения. Мы предлагаем мэрии, акимиатам подготовить проекты», — заключил Болот Кадырбеков.