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Общество

Бишкекские власти не могут начать строительство нового корпуса школы № 6

В Бишкеке не могут начать строительство пристройки к зданию школы-гимназии № 6. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Глава управления капстроительства Гульмира Джумабекова отметила, что средства на строительство — 58 миллионов 880 тысяч сомов — были заложены. Но места для пристройки нет — сначала необходимо снести небольшое здание на территории школы. «Вопрос — в списании старого здания, управление муниципального имущества говорит, что не будет этого делать», — отметила она.

По данным начальника УКС, здание построили в 1938 году. Председатель комиссии Казыбек Эргешов отметил, что рядом со зданием школы есть дом писателя Туголбая Сыдыкбекова. «Оно имеет историческое значение. Иногда их путают», — отметил он.

Вице-мэр Айжана Чыныбаева сказала, что никто не хочет брать ответственность за снос. «В маленькой школе сейчас проводят мастер-классы. Сносить его тоже рука не поднимается, там могут заниматься дети», — сказала она.

Она предложила перенести футбольное поле, и на его месте построить здание. Ее поддержала депутат Адиса Имангазиева. «Можно построить большое здание. Внизу спортзал, а наверху классы. Эта школа имеет большое значение для горожан. Хотелось бы ее расширить, сделать современное и историческое здание вместе», — отметила она.

Гульмира Джумабекова заметила, что если будет принято решение строить на месте футбольного поля, надо будет делать новый проект.

В итоге принято решение провести совместную выездную комиссию по изучению вопроса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176693/
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