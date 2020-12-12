В Бишкеке прошли марш против насилия и митинг против митингов

Сегодня в столице в разное время прошли сразу две акции — марш против гендерного насилия и судебного произвола и митинг против митингов.

Марш стал завершением ежегодной 16-дневной кампании против гендерного насилия. На него собралось около 70 человек, которые обратили внимание на проблему насилия в отношении женщин и детей и несправедливых приговоров судов по подобным делам.

На митинг против митингов вышли представители общественных объединений «Убакыт-Время», «ЦИМ» и «Спартак». Их беспокоит то, что люди объединяются небольшими группами и выходят на митинги. Представители движений считают, что это плохо сказывается на имидже Кыргызстана, и предложили и. о. мэра Бишкека Балбаку Тулобаеву выделить специальное помещение для желающих митинговать.