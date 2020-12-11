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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Врачей Кыргызстана научат, как управлять медицинскими отходами

Более 600 работников 42 медучреждений страны пройдут обучение по управлению медицинскими отходами. Об этом сообщили в ПРООН.

Отмечается, что одной из острых проблем в Кыргызстане на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией стало увеличение объема медицинских отходов в несколько раз. В специальных учреждениях образовался настоящий коллапс: не успевали обеззараживать мусор.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 15 процентов медотходов считаются опасными материалами, через которые могут быть инфицированы пациенты больниц, медики и другие люди.

Программа развития ООН при поддержке правительства Японии запустила комплексные меры
реагирования для укрепления системы здравоохранения и устранения социально-экономических последствий COVID-19. Некоторые из этих мероприятий разработаны для привлечения дополнительных ресурсов, расширения масштабов принимаемых мер и обеспечения большего воздействия.

«Обучающие мероприятия проведут в каждом медучреждении, осуществляющем лечение пациентов с COVID-19, в Бишкеке и Оше, а также во всех областях страны сразу после мониторинга и оценки системы утилизации медотходов с фокусом на экологические аспекты», — проинформировали в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176425/
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