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Общество

В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро

В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро. Видео инцидента опубликовали в одном из российских Telegram-каналов.

Роды приняли полицейские на станции «Электрозаводская» в Москве.

«Сотрудники полиции заметили, что беременная женщина начала оседать прямо на эскалаторе. Оказалось, что у нее начались схватки. Полицейские вызвали скорую помощь, но роды начались до их приезда. Старший сержант Алеся Полякова приняла роды. Малыша завернули в термоодеяло. Прибывшие медики отметили, что полицейские все сделали грамотно. Ребенок и мама здоровы», — говорится в описании видео.

Уточняется, что девушку, родившую в метро, зовут Упол Курманова, ей 29 лет, она из Кыргызстана.

российского telegram-канала
Фото российского telegram-канала. В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176239/
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10 декабря, четверг
14:35
В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро
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