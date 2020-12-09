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Общество

Отдельные полосы для общественного транспорта выделят на дорогах Бишкека

В Бишкеке могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта на Южной магистрали и проспекте Чуй. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник столичного троллейбусного управления Артур Омурзаков.

По его словам, в мэрии изучают, на каких улицах можно выделить полосы для общественного транспорта.

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«Пока это две улицы, где позволяет ширина дороги. На Южной магистрали от улицы Сухэ-Батора до Байтика Баатыра и на проспекте Чуй от улицы Ибраимова до Шабдана Баатыра. Эти вопросы еще необходимо проработать с архитекторами», — отметил он.

Артур Омурзаков добавил, что такое новшество будет вводиться пошагово. «Опробовать сначала, например, на Южной магистрали», — добавил он.

Правда, срок начала реализации он затруднился назвать, поскольку это будет зависеть от возможностей бюджета столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176042/
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