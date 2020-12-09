В Бишкеке только десятая часть таксистов берет патенты. Об этом на брифинге сообщил замглавы управления городского транспорта мэрии Бишкека Нурлан Атыканов.

Он отметил, что в муниципалитете хотят создать департамент транспорта и транспортной инфраструктуры, который будет заниматься в том числе контролем работы такси.

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«Сейчас в городе легковой транспорт практически не регулируется. По имеющимся у нас данным, в столице около 27 служб такси — юридических лиц. По регистрации Налоговой службы, только около 10 процентов берут патенты. А есть еще частники. Хотим в этой части тоже регулировать, чтобы полноценный контроль по патентам был. Это большая помощь бюджету», — отметил он.

Нурлан Атыканов добавил, что сначала необходимо будет разработать и согласовать с БГК нормативные документы, правила. «Потом создадим реестр перевозчиков — юридических лиц, потом начнем проводить рейдовые мероприятия с УПСМ, Налоговой службой», — отметил он.