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Общество

Омбудсмен: Спецкомиссия ГСИН нарушила конституционные права осужденной

Осужденной Ж.А. необоснованно отказали в переводе из женской колонии в колонию-поселение. Об этом сообщает пресс-служба обмудсмена.

Уточняется, что ранее руководство женской колонии внесло на рассмотрение спецкомиссии ГСИН представление по ходатайству осужденной Ж.А. о ее переводе на содержание в колонии-поселении. В свою очередь спецкомиссия отказала женщине в прошении.

«Адвокат осужденной подал жалобу в Свердловский районный суд Бишкека с просьбой признать недействительным это решение и заменить оставшуюся неотбытую часть наказания осужденной Ж.А. на более мягкий вид. Но суд отказал в удовлетворении этой жалобы, ссылаясь на то, что в УПК не предусмотрен порядок рассмотрения жалобы на действия органов ГСИН. Защита обратилась с аналогичными просьбами в административный суд столицы, но и в этом суде ей было отказано. 1 ноября определением Бишкекского горсуда, решение административного суда оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

В институте омбудсмена напоминают, что не подлежит никакому ограничению установленное Конституцией право на судебную защиту. Таким образом, в ведомстве отмечают, что в данном случае присутствуют явные системные нарушения конституционных прав осужденных лиц на судебную защиту.

В аппарате главного правозащитника считают, что причиной сложившейся ситуации является отсутствие в Уголовно-процессуальном и Уголовно-исполнительном кодексах КР норм, которые регулировали бы порядок обжалования и пересмотра решения спецкомиссии ГСИН в суд или прокуратуру.

Омбудсмен Токон Мамытов обратился к правительству страны с просьбой инициировать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект по внесению соответствующих изменений в Уголовно-исполнительный кодекс КР, предусматривающих возможность для осужденных лиц реализовать их конституционные права на обжалование (в случае несогласия) решения спецкомиссии в судебном порядке, а также в органах прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175982/
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