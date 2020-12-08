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Общество

В парке «Ынтымак» по субботам и воскресеньям будут проходить новогодние ярмарки

В парке «Ынтымак» по субботам и воскресеньям будут проходить новогодние ярмарки. Об этом 24.kg рассказала глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

Она отметила, что первое мероприятие планируется провести уже в эти выходные.

«Мы закроем дорогу между парками «Ынтымак» и «Здоровья», любой желающий сможет продавать свою продукцию, будь то мед, овощи, новогодние украшения. Ярмарки проводим для поддержки отечественного производителя», — отметила она.

Всем желающим участвовать в ярмарке обращаться в МП «Городские парки» по номеру 0707777749 (Калича Умуралиева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175979/
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