Первую дозу вакцины от коронавируса получила 90-летняя жительница Великобритании

Первую дозу вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, от коронавируса сегодня получила 90-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан. Об этом пишет Interfax со ссылкой на британские СМИ.

«Я счастлива, что это случилось. Для меня честь быть первым человеком, получившим прививку от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, о котором я только могла мечтать», — сказала Маргарет Кинан.

Прививку ей сделали в больнице при университете Ковентри. У женщины есть сын и дочь, четверо внуков. По ее словам, большую часть года она находилась на самоизоляции дома, а теперь надеется, что сможет в следующем году проводить больше времени с семьей — после того, как получит вторую дозу вакцины через 21 день.

Отметим, что в Великобритании сегодня начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдают медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.