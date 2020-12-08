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Общество
Сюжет: COVID-19

Первую дозу вакцины от коронавируса получила 90-летняя жительница Великобритании

Первую дозу вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, от коронавируса сегодня получила 90-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан. Об этом пишет Interfax со ссылкой на британские СМИ.

«Я счастлива, что это случилось. Для меня честь быть первым человеком, получившим прививку от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, о котором я только могла мечтать», — сказала Маргарет Кинан.

Прививку ей сделали в больнице при университете Ковентри. У женщины есть сын и дочь, четверо внуков. По ее словам, большую часть года она находилась на самоизоляции дома, а теперь надеется, что сможет в следующем году проводить больше времени с семьей — после того, как получит вторую дозу вакцины через 21 день.

Отметим, что в Великобритании сегодня начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдают медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175971/
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