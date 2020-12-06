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Общество

Меня убьют. Кыргызстанка просит защитить ее от бывшего мужа и его друзей

Жительница Чуйской области просит власти защитить ее от бывшего супруга и его друзей. Она обратилась к властям через соцсети. 

Женщина рассказала, что стала жертвой домашнего насилия.

По ее словам, бывший муж угрожает ей физической расправой. Она обращалась в правоохранительные органы, однако там на ее заявление не отреагировали.

«Я, Билалова Гульбахар, обращаюсь к властям страны. 4 декабря в Новопокровке мой бывший муж с двумя друзьями поймали меня и стали угрожать, что убьют меня, а детей заберут  и сдадут в детдом. Я обращалась в прокуратуру и ГКНБ, но все безрезультатно. У моего мужа там связи. Помогите, пожалуйста», — сказала она.

Женщина сообщила, что у нее пятеро детей и ранее она была замужем. Однако из-за частых побоев со стороны мужа была вынуждена развестись.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175713/
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