Меня убьют. Кыргызстанка просит защитить ее от бывшего мужа и его друзей

Жительница Чуйской области просит власти защитить ее от бывшего супруга и его друзей. Она обратилась к властям через соцсети.

Женщина рассказала, что стала жертвой домашнего насилия.

По ее словам, бывший муж угрожает ей физической расправой. Она обращалась в правоохранительные органы, однако там на ее заявление не отреагировали.

«Я, Билалова Гульбахар, обращаюсь к властям страны. 4 декабря в Новопокровке мой бывший муж с двумя друзьями поймали меня и стали угрожать, что убьют меня, а детей заберут и сдадут в детдом. Я обращалась в прокуратуру и ГКНБ, но все безрезультатно. У моего мужа там связи. Помогите, пожалуйста», — сказала она.

Женщина сообщила, что у нее пятеро детей и ранее она была замужем. Однако из-за частых побоев со стороны мужа была вынуждена развестись.