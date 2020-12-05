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Общество
Сюжет: Полезные советы

Не молчать. Что такое абьюз и как помочь жертве психологического насилия

В Кыргызстане стартовала 16-дневная кампания против гендерного насилия. Говоря о насилии, мы часто подразумеваем физические истязания, избиения и побои. Но забываем, что оно может быть и психологическим.

Об абьюзерах и как распознать попытки психологического насилия 24.kg поговорило с кандидатом психологических наук Мээрим Кожогельдиевой.

1

Что такое абьюзивные отношения?

Этот вид насилия не так легко распознать. Жертва сама может не до конца осознавать, что подвергается абьюзу, при этом манипулятор получает полную власть над партнером и может довести ее до суицида. Цель абьюзера — управлять и контролировать действия, чувства, поведение и даже мысли партнера. Жертвами таких отношений становятся финансово или эмоционально зависимые люди. Если вам запрещают заниматься любимым делом, контролируют, ограничивают общение с родственниками, друзьями и знакомыми — это психологическое насилие.

2

В чем еще может проявляться психологическое насилие?

У абьюза много проявлений. Это не только попытки социально изолировать партнера, но и патологическая ревность. Свои действия насильник оправдывает проявлением чувств любви и привязанности. Зачастую абьюзер обесценивает и относится с пренебрежением к чувствам и амбициям партнера, занижая этим самооценку «второй половины». Навязывает свои взгляды и ценности против воли как в повседневной жизни, так и в сексуальных отношениях. Манипулятор при попытке расставания может угрожать тем, что покончит жизнь самоубийством, давят на жалость. Чрезмерно обидчивый человек — тоже абьюзер. Обида — это нормально, но, если партнер обижается по пустякам или даже без причины, это манипуляция. 

3

Абьюзер — это мужчина?

Общество привыкло думать, что абьюзером может быть только мужчина, но это не так. Абьюзивное отношение можно увидеть и со стороны женщины. Они так же могут унижать своего партнера, насмехаться над ним, контролировать его общение. Однако мужчин-абьюзеров все же больше. 

4

Кто может стать жертвой?

Зачастую дети повторяют жизнь своих родителей: мальчик копирует отца, а девочка — мать. Отношение человека к другим людям формируется еще с детства. Если ребенок видит, как папа постоянно критикует или же насмехается над мамой, то в будущем он так же будет поступать со своей супругой или партнером. Точно такая же ситуация с девочкой. В семье, где один из взрослых терпит насилие, а второй его применяет, для ребенка это становится нормой поведения, и во взрослой жизни он ведет себя так же.  

5

Отличаются ли абьюзивные отношения дома и на работе?

Абьюз — это когда власть в руках одного человека и он пытается держать в страхе и навязать чувство вины. Поэтому абьюзером может стать не только партнер, но и начальник. Он угрожает увольнением, но при этом постоянно унижает и обесценивает ваш труд. Если руководитель начинает контролировать подчиненного, придираться к мелочам, постоянно обвиняет работника, то это тоже можно назвать абьюзом. Такие отношения могут быть и с коллегой, который постоянно насмехается над достижениями, смеется, к примеру, над внешним видом. 

6

Как распознать абьюзивные отношения?

Психологическое насилие происходит незаметно и постепенно. Поначалу жертва отмахивается от шуточных оскорблений и неуместных комментариев, сама справляется с трудностями, ищет оправдание поступкам обидчика. Абьюзер как никто другой умеет прикрываться любовью. Жертва склонна верить, что это и есть его настоящее «я». И когда маска начинает «сползать», жертва винит себя в том, что рассердила своего партнера. Возникает зависимость, основанная на непоследовательности, чередовании поощрения и наказания. Если же жертва все-таки решается уйти, то после расставания она долгое время будет находиться в апатии, потому что любые другие нормальные отношения будут казаться скучными. Это можно объяснить отсутствием сильного эмоционального всплеска, которое было с абьюзером.  

7

Как помочь жертве психологического насилия?

Помочь можно, только если жертва сама этого хочет. Выйти из такого состояния очень сложно, но есть методы, которые могут все-таки помочь. Необходимо придать уверенность жертве. Зачастую мужчины и женщины, которые сталкивались с эмоциональным насилием, имеют заниженную самооценку. Нужно хвалить жертву и разговаривать. Однако хвалить нужно не за «красивые глаза», а за личные качества и заслуги. Элементарно, если жертва — это женщина и она хорошо готовит, нужно отметить ее кулинарные способности. Человек, столкнувшийся с психологическим насилием, должен полюбить себя. Кому-то помогает поход в салон красоты, а кто-то вдохновляется уборкой дома. Каждый человек индивидуален, соответственно, и подход нужен разный. Но человека можно спасти. В этом ему могут помочь окружающие, своей любовью и поддержкой. И поддержка может быть необязательно материальной. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175595/
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