Не молчать. Что такое абьюз и как помочь жертве психологического насилия

В Кыргызстане стартовала 16-дневная кампания против гендерного насилия. Говоря о насилии, мы часто подразумеваем физические истязания, избиения и побои. Но забываем, что оно может быть и психологическим.
Об абьюзерах и как распознать попытки психологического насилия 24.kg поговорило с кандидатом психологических наук Мээрим Кожогельдиевой.
Что такое абьюзивные отношения?
Этот вид насилия не так легко распознать. Жертва сама может не до конца осознавать, что подвергается абьюзу, при этом манипулятор получает полную власть над партнером и может довести ее до суицида. Цель абьюзера — управлять и контролировать действия, чувства, поведение и даже мысли партнера. Жертвами таких отношений становятся финансово или эмоционально зависимые люди. Если вам запрещают заниматься любимым делом, контролируют, ограничивают общение с родственниками, друзьями и знакомыми — это психологическое насилие.
В чем еще может проявляться психологическое насилие?
У абьюза много проявлений. Это не только попытки социально изолировать партнера, но и патологическая ревность. Свои действия насильник оправдывает проявлением чувств любви и привязанности. Зачастую абьюзер обесценивает и относится с пренебрежением к чувствам и амбициям партнера, занижая этим самооценку «второй половины». Навязывает свои взгляды и ценности против воли как в повседневной жизни, так и в сексуальных отношениях. Манипулятор при попытке расставания может угрожать тем, что покончит жизнь самоубийством, давят на жалость. Чрезмерно обидчивый человек — тоже абьюзер. Обида — это нормально, но, если партнер обижается по пустякам или даже без причины, это манипуляция.
Абьюзер — это мужчина?
Общество привыкло думать, что абьюзером может быть только мужчина, но это не так. Абьюзивное отношение можно увидеть и со стороны женщины. Они так же могут унижать своего партнера, насмехаться над ним, контролировать его общение. Однако мужчин-абьюзеров все же больше.
Кто может стать жертвой?
Зачастую дети повторяют жизнь своих родителей: мальчик копирует отца, а девочка — мать. Отношение человека к другим людям формируется еще с детства. Если ребенок видит, как папа постоянно критикует или же насмехается над мамой, то в будущем он так же будет поступать со своей супругой или партнером. Точно такая же ситуация с девочкой. В семье, где один из взрослых терпит насилие, а второй его применяет, для ребенка это становится нормой поведения, и во взрослой жизни он ведет себя так же.
Отличаются ли абьюзивные отношения дома и на работе?
Абьюз — это когда власть в руках одного человека и он пытается держать в страхе и навязать чувство вины. Поэтому абьюзером может стать не только партнер, но и начальник. Он угрожает увольнением, но при этом постоянно унижает и обесценивает ваш труд. Если руководитель начинает контролировать подчиненного, придираться к мелочам, постоянно обвиняет работника, то это тоже можно назвать абьюзом. Такие отношения могут быть и с коллегой, который постоянно насмехается над достижениями, смеется, к примеру, над внешним видом.
Как распознать абьюзивные отношения?
Психологическое насилие происходит незаметно и постепенно. Поначалу жертва отмахивается от шуточных оскорблений и неуместных комментариев, сама справляется с трудностями, ищет оправдание поступкам обидчика. Абьюзер как никто другой умеет прикрываться любовью. Жертва склонна верить, что это и есть его настоящее «я». И когда маска начинает «сползать», жертва винит себя в том, что рассердила своего партнера. Возникает зависимость, основанная на непоследовательности, чередовании поощрения и наказания. Если же жертва все-таки решается уйти, то после расставания она долгое время будет находиться в апатии, потому что любые другие нормальные отношения будут казаться скучными. Это можно объяснить отсутствием сильного эмоционального всплеска, которое было с абьюзером.
Как помочь жертве психологического насилия?
Помочь можно, только если жертва сама этого хочет. Выйти из такого состояния очень сложно, но есть методы, которые могут все-таки помочь. Необходимо придать уверенность жертве. Зачастую мужчины и женщины, которые сталкивались с эмоциональным насилием, имеют заниженную самооценку. Нужно хвалить жертву и разговаривать. Однако хвалить нужно не за «красивые глаза», а за личные качества и заслуги. Элементарно, если жертва — это женщина и она хорошо готовит, нужно отметить ее кулинарные способности. Человек, столкнувшийся с психологическим насилием, должен полюбить себя. Кому-то помогает поход в салон красоты, а кто-то вдохновляется уборкой дома. Каждый человек индивидуален, соответственно, и подход нужен разный. Но человека можно спасти. В этом ему могут помочь окружающие, своей любовью и поддержкой. И поддержка может быть необязательно материальной.