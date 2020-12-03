Дело «Вечерки». Кто и как волокитит законный возврат газеты Александру Киму

Известный и авторитетный топ-менеджер Александр Ким несколько лет не может добиться справедливости в судебных органах страны. Напомним, что в 2014 году начался рейдерский захват имущества газеты «Вечерний Бишкек». Полновластными владельцами медиаресурса стала никому неизвестная семья Рябушкиных. Потерпевшие от рейдерства ищут защиты у Фемиды. Прошло шесть лет, волокита продолжается. Что происходит сейчас, 24.kg рассказали в правовой клинике «Адилет», юристы которой представляют интересы Александра Кима.

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«В средствах массовой информации все судебные процессы подробно освещались, юридическое сообщество не раз подчеркивало не только незаконность, но и абсурдность вынесенных судебных решений. Законный владелец газеты Александр Ким ранее общественности заявил, что за рейдерским захватом стояло окружение действующего президента Алмазбека Атамбаева. После этого заявления в отношении него было инициировано уголовное дело. Он вынужден был покинуть Кыргызстан», — напомнили представители защиты.

После того как Алмазбек Атамбаев лишился своего влияния на государственную власть, Александр Ким, вернувшись в страну, инициировал пересмотр всех незаконных судебных решений.

В 2018-м все решения, ранее вынесенные в пользу Рябушкиных, были отменены. Началась процедура пересмотра дел по новым обстоятельствам.

Как отметили в правовой клинике «Адилет», судебные процессы по газете «Вечерний Бишкек» представляют собой совокупность четырех отдельных, но взаимосвязанных между собой гражданских дел, из которых дальше вытекает еще четыре дела.

«Проще говоря, чтобы восстановить справедливость и Александр Ким мог распоряжаться своей собственностью, необходимо отменить четыре судебных акта, на основе которых Рябушкины незаконно получили в собственность «Вечерку». А после отмены этих четырех судебных актов в первой, апелляционной и кассационной инстанциях необходимо, чтобы эти четыре судебных акта еще были пересмотрены по существу», — поясняют юристы.

Следует отметить, что сама процедура захвата газеты была осуществлена в течение шести месяцев совместными действиями государственных органов и судов. Причем отдельные процессы проводились в течение нескольких минут без уведомления стороны Александра Кима и Анны Власенко.

Теперь же они полностью восстановить законность и вернуть свою собственность не могут уже три года. По мнению юристов, волоките способствуют те же органы, которые ранее участвовали в рейдерском захвате.

«Так, Рябушкины и их представители раз за разом повторно вносят кассационные жалобы на вступившие в законную силу, но не устраивающие их судебные акты. Первомайский районный суд Бишкека в данном случае проявляет крайнюю заботу интересов Рябушкина, принимая жалобы перед началом процесса и педантично направляя их в Верховный суд. Верховный суд принимает повторные жалобы и месяцами их рассматривает. К примеру, на определение Первомайского районного суда от 5 октября 2018 года и определение Бишкекского городского суда от 7 декабря 2018-го Рябушкины подали в течение двух лет шесть (!) идентичных под копирку кассационных жалоб», — рассказали в «Адилете».

Юристы дополняют, что Верховный суд прилежно их рассмотрел. В настоящее время рассматривают уже седьмой раз. 5 ноября 2020 года впервые за эти годы в суд явился лично Александр Рябушкин со своими представителями. Он заявил, что задним числом аннулировал некоторые доверенности.

Судья-докладчик Абылай Мухамеджанов, по словам представителей Александра Кима, это заявление встретил бурно и с воодушевлением. Однако остальные судьи такой порыв коллеги не поддержали, понимая абсурдность довода Рябушкина.

Тогда Абылай Мухамеджанов попросил объявить перерыв до 22 декабря 2020-го, в течение которого Рябушкин «донесет» более убедительные доводы.

«Анекдотичность данной ситуации заключается в том, что Абылай Мухамеджанов уже председательствовал на одной из коллегий Верховного суда именно по данной кассационной жалобе и тогда доводы Рябушкина таких эмоций у него не вызвали, — недоумевают юристы. — Получается, по логике Мухамеджанова, он, а также 12 судей Верховного суда, которые выносили до этого шесть судебных актов по одной и той же жалобе, ранее ошибались? Значит, акт Верховного суда для самих судей не имеет никакого значения?»

«Странности» происходили и ранее в судах первой инстанции, когда судьи Первомайского районного суда столицы Айнура Сатарова и Алмаз Калыбаев демонстрировали аналогичное поведение.

Так, на определение Первомайского районного суда Бишкека от 23 мая 2019 года сторона Рябушкиных в течение 19 месяцев внесла восемь кассационных жалоб. Все кассационные жалобы подавались прямо перед судебным процессом и судьей Сатаровой прилежно принимались. В юридическом сообществе это называется прямо — судья «встретила» заявление. Айнура Сатарова свои действия объяснила требованием статьи 356 ГПК, согласно которой, по ее мнению, суд обязан принимать любую кассационную жалобу и направлять ее с делом в Верховный суд. Согласно позиции Айнуры Сатаровой, она будет принимать жалобы на это определение до бесконечности и пересматривать свое незаконное решение, вынесенное в 2015-м, она не собирается.

Один в один сложилась ситуация и по гражданскому делу, которое рассматривает судья Алмаз Калыбаев.

В свое время, а именно 20 мая 2015 года, он без участия одной из сторон удовлетворил все требования Александра Рябушкина и последнему за 30 минут присудил 388 миллионов 459 тысяч 646 сомов. По словам юристов, данное незаконное решение Калыбаев старается не пересматривать уже 21 месяц, принимая идентичные жалобы представителей Рябушкиных и направляя дело в Верховный суд.

«Согласно логике Алмаза Калыбаева, эта ситуация стала возможной в связи с судебной реформой и принятием в 2017-м ГПК со множеством пробелов и ошибочным изложением разработчиками (согласно сведениям, разработчиками являются действующие судьи Верховного суда) содержания статьи 356 ГПК. Теперь, по его мнению, любое лицо вправе до бесконечности обжаловать любой судебный акт. Данная статья, считает он, изложена именно в такой редакции, чтобы суды имели возможность волокитить дела до бесконечности, не доводя решения до исполнения», — прокомментировали в правовой клинике.

Данное утверждение имеет под собой почву. В «Адилете» привели красноречивую статистику:

Кассации только на одно определение Первомайского районного суда от 23 мая 2019 года Верховным судом рассматривались восемь раз в составе восьми разных коллегий, в которых было задействовано девять разных судей ВС КР.

Кассации только на одно определение Первомайского районного суда от 5 октября 2018-го Верховным судом рассматривались семь раз в составе семи разных коллегий, в которых было задействовано 13 разных судей ВС КР.

Определение Первомайского районного суда от 14 февраля 2019 года в апелляционной инстанции рассматривалось три раза тремя разными коллегиями в составе восьми разных судей Городского суда, в кассационной инстанции рассматривалось три раза тремя разными коллегиями в составе семи разных судей Верховного суда.

Доводы о том, что законность и обоснованность данных определений уже рассматривались вышестоящими судебными инстанциями и по ним давалась юридическая оценка, а производство по жалобам прекращалось, на судей не действовали. Раз за разом Первомайский районный суд принимает идентичные жалобы под копирку, где заявители даже окончания и даты не меняют, а Верховный суд раз за разом их рассматривает и выносит новое процессуальное решение, при этом сторона, подающая жалобы, в суд не приходит.

«Таким образом, на основании только приведенных примеров доводы судейского корпуса о том, что суды загружены, им катастрофически не хватает людей, времени и условий, не выдерживают никакой критики. Источниками волокиты являются сами суды, их вольное трактование законов либо законы, разработанные самими судьями. Сколько ушло бюджетных средств, времени на искусственно созданную самими же судьями «бесконечную карусель»? Не остается в стороне и Министерство юстиции, которое незаконно тянет в перерегистрации учредительных документов», — заметили юристы.

В «Адилете» также подчеркнули: Александр Ким — достаточно известная в обществе личность. Он имеет характер и материально обеспечен, чтобы бороться в судах за свои права вот уже больше шести лет. Но что можно сказать об обычных гражданах, которые сталкиваются с нашей гуманной и много раз реформированной судебной системой?