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Общество

В тюрьмах Кыргызстана находятся более 9 тысяч осужденных

В местах лишения свободы сегодня находятся более 9 тысяч осужденных. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГСИН Аскат Эгембердиев.

По его словам, в результате принятых мер, в том числе и гуманизации, по сравнению с прошлым годом численность тюремного населения сократили почти на 2 тысячи 500 человек.

«В этом году издали Закон «Об амнистии», поэтому мы освободили из мест лишения свободы более 60 человек и сократили сроки наказания 800 осужденным. У нас также работает специальная комиссия, которая занимается вопросами определения и изменения режима осужденных. С начала этого года комиссия рассмотрела материалы 1 тысячи 120 человек. По результатам почти 500 осужденных перевели в колонии-поселения», — проинформировал Аскат Эгембердиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175408/
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