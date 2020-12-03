Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Масаулов

В Москве на 65-м году жизни скончался доктор философских наук, политолог, президент аналитического консорциума «Серединная Азия» Сергей Иванович Масаулов. Информацию об этом 24.kg подтвердили его близкие. Сообщается, что причиной смерти послужили осложнения, появившиеся у него после перенесенного недавно коронавируса.

Фото из интернета. Сергей Иванович Масаулов

Сергей Иванович был широко известен своей научной и политической деятельностью. Имел опыт работы в 12 избирательных кампаниях как в Кыргызстане, так и за его пределами. Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в КР, эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований (Санкт-Петербург), эксперт Политологического центра «Север-Юг» (Москва).

Он принимал активное участие в политической жизни Кыргызстана. На международном уровне поднимал вопросы, касающиеся не только развития страны, но и всего Среднеазиатского региона. Последние три года Сергей Иванович жил и работал в Москве, сотрудничая с информационно-аналитическим центром МГУ.

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким умершего.