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Общество

В Оше УКС перечислило деньги на строительство дорог, но работы не выполнены

Финпол расследует досудебное производство по факту хищения денег из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что УКС Ошской области заключило договор с ОсОО «С.Т.» на строительство подъездных и внутрипоселковых дорог жилмассива «Кенсай» южной столицы и перечислило более 42,9 миллиона сомов. Однако на сегодняшний день объект в эксплуатацию не сдан, не выполнены работы на 13 миллионов сомов.

«Задержан руководитель указанного ОсОО «С.Т.». Ошским городским судом ему применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО южной столицы. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к лоббированию интересов компании», — сообщили в Финполне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175160/
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