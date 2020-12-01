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Общество

Для решения транспортного вопроса мэрия хочет сдавать линии перевозчикам

Из-за пандемии мэрия Бишкека была вынуждена отказаться от приобретения новых автобусов. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности мэра столицы Балбак Тулобаев.

По его словам, в муниципалитете видят возможность решения транспортной проблемы в городе через сдачу линий частным перевозчикам.

«Скоро объявим конкурс или аукцион на некоторые линии муниципального транспорта. Если у кого-то будут автобусы, отдадим на аутсорсинг. Другого пути пока не вижу. Готовим несколько линий в пилотном режиме. Но тарифная политика остается в ведении мэрии и городского кенеша», — отметил Балбак Тулобаев.

Он добавил, что уже переговорил с хозяевами маршрутных линий, предложил им пересматривать маршруты, заменять маршрутки автобусами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175038/
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