В Бишкеке возобновили работу кинотеатры, фудкорты, компьютерные клубы

В Бишкеке сегодня возобновили работу кинотеатры, фудкорты, компьютерные клубы и другие увеселительные заведения. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Она обратилась к предпринимателям с просьбой организовать на местах все необходимые условия и строго соблюдать временные санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные постановлением правительства в мае.

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В частности, они должны организовать ежедневный «входной фильтр» перед началом работы, установить антисептики, ежедневно проводить влажную уборку служебных помещений и мест общественного пользования, ввести масочный режим для сотрудников и посетителей, обеспечить проветривание.

«Кинотеатрам, интернет-клубам обеспечить соблюдение масочного режима среди работников и посетителей, рассадку клиентов в шахматном порядке. Точкам общественного питания, увеселительным заведениям ограничить посадочные места в количестве, не превышающем 50 процентов от общего числа», — добавила Айжан Чыныбаева.

Она подчеркнула, что проведение массовых мероприятий все еще под запретом.

«Особо обращаю внимание наших предпринимателей и руководителей объектов торговли, рынков, магазинов, такси, общественного транспорта. В случае выявления в них очага заражения либо за игнорирование санитарно-эпидемиологических требований и нормативов будут применяться штрафные санкции с временным ограничением деятельности», — заметила вице-мэр.