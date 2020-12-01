Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы в третьей четверти. При каких условиях

Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы в третьей четверти. Об этом сообщил на пресс-конференции в мэрии главный врач столичного Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев.

По его словам, это решение будут принимать не муниципалитет, а республиканский штаб, Минздрав, Минобразования. «Если по статистике не будет роста заболеваемости детей в возрасте до 14 лет, то, возможно, откроют», — отметил он.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева добавила, что в муниципалитете понимают, что учебные заведения нужно открывать. «Но при этом нельзя забывать, что у нас в зоне риска более двух тысяч учителей. Школы переполнены в три-четыре раза. При таких условиях соблюсти дистанцию невозможно. Здания старые, нет вентиляции. Мы очень надеемся, что люди переболеют, выработается групповой иммунитет, ситуация стабилизируется и в следующей четверти будем открывать школы. Это большая ответственность. Ее должны все брать, выполнять санитарно-эпидемиологические требования, носить маски, соблюдать дистанцию, избегать массовых мероприятий», — добавила она.