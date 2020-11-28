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Общество

МВД хочет обязать частный бизнес устанавливать видеокамеры

Министерство внутренних дел предложило обязать владельцев частных объектов по всему Кыргызстану устанавливать видеокамеры. Соответствующие поправки в Закон «О наружном видеонаблюдении» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас закон обязывает частников устанавливать видеокамеры только в Бишкеке и Оше. По мнению ведомства, он был принят с нарушением Закона «О нормативных правовых актах», в котором указано, что нормативные правовые акты действуют на всей территории республики со дня вступления их в силу и подлежат исполнению.

В МВД отмечают, что предлагаемые изменения позволят создать дополнительные меры по предупреждению, пресечению преступности и обеспечению общественной безопасности в стране.

Утверждать объекты, владельцы или арендаторы которых должны установить камеры, будут местные кенеши по представлению исполнительных органов местного самоуправления. Исключение — здания и другие объекты, находящиеся в государственной собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174751/
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