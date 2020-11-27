Сколько минут в день заниматься физкультурой, чтобы не заболеть. Советы ВОЗ

ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что если бы население мира было более активным, можно было бы предотвращать до 5 миллионов случаев смерти в год.

В новых рекомендациях для всех взрослых людей, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется как минимум 150‑300 минут еженедельной физической активности, а для детей и подростков — в среднем 60 минут в день.

Статистические данные ВОЗ показывают, что каждый четвертый взрослый и четверо из пяти подростков недостаточно физически активны.

«Связанные с этим экономические потери в глобальных масштабах оцениваются в $54 миллиарда в связи с оказанием непосредственной медицинской помощи и еще в $14 миллиардов в связи со снижением производительности труда», — отмечают в ВОЗ.

Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга.

«Физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия — она может способствовать продлению и улучшению качества жизни. Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В организации добавили, что все виды физической активности полезны и могут выполняться во время работы, занятий спортом, досуга или передвижения (ходьба, езда на велосипеде), а также во время танцев, игр и повседневных домашних дел, таких как работа в саду и уборка.