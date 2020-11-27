18:55
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Общество
Сюжеты: COVID-19, Полезные советы

Сколько минут в день заниматься физкультурой, чтобы не заболеть. Советы ВОЗ

ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что если бы население мира было более активным, можно было бы предотвращать до 5 миллионов случаев смерти в год.

В новых рекомендациях для всех взрослых людей, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется как минимум 150‑300 минут еженедельной физической активности, а для детей и подростков — в среднем 60 минут в день.

Статистические данные ВОЗ показывают, что каждый четвертый взрослый и четверо из пяти подростков недостаточно физически активны.

«Связанные с этим экономические потери в глобальных масштабах оцениваются в $54 миллиарда в связи с оказанием непосредственной медицинской помощи и еще в $14 миллиардов в связи со снижением производительности труда», — отмечают в ВОЗ.

Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга.

«Физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия — она может способствовать продлению и улучшению качества жизни. Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В организации добавили, что все виды физической активности полезны и могут выполняться во время работы, занятий спортом, досуга или передвижения (ходьба, езда на велосипеде), а также во время танцев, игр и повседневных домашних дел, таких как работа в саду и уборка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174693/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Фейки распространяются, когда не могут нормально работать СМИ
COVID-19. Вице-премьер признала, что между ведомствами нет взаимодействия
Вторая волна коронавируса. Чиновница предлагает единую информационную площадку
В мире COVID-19 заразились свыше 60,8 миллиона, умерли более 1,4 миллиона
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 402 человека
В КР выявили 377 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 71 548
Казахстан передал Кыргызстану ИВЛ-аппараты и медицинские маски
Цифра дня. 479 медиков в Кыргызстане получили компенсации
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
27 ноября, пятница
18:47
Сколько минут в день заниматься физкультурой, чтобы не заболеть. Советы ВОЗ Сколько минут в день заниматься физкультурой, чтобы не ...
18:30
28 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
По факту вымогательства в Баткенской области задержали троих подозреваемых
17:27
Незаконное обогащение. В отношении Тайырбека Сарпашева возбуждено дело
17:20
Депутат парламента против создания комиссии по люстрации