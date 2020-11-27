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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Милиционеру подкинули наркотики и пытали. Правозащитники разбираются

Члены коалиции ОО «Социально-правовой центр Спектр» заявляют о том, что сотрудники управления ГКНБ Иссык-Кульской области незаконно задержали милиционера Айбека Джакыпова и пытали его.

Айбеку Джакыпову подкинули наркотики и незаконно задержали. Больше полугода дело не передают в суд, но и не прекращают. Айбек Джакыпов заявил, что его пытали.

Адвокат коалиции Мухтархан Бахаутдинов сообщил, что медицинская экспертиза не проведена по стандартам Стамбульского протокола. Ее провели в здании ГКНБ, в присутствии тех же сотрудников комитета, которые задержали Джакыпова, наносили телесные повреждения, заставляли признать вину.

«По версии сотрудников ГКНБ Айбек Джакыпов сам ударился об стол умышленно. Эксперт не исключает, что такое могло быть. При этом в самом заключении экспертизы написано, что она проведена в комнате допросов ГКНБ. Это недопустимо», — отметил Мухтархан Бахаутдинов.

Юристы обратились в прокуратуру с требованием привлечь сотрудников ГКНБ к уголовной ответственности по статьям «Пытка» и «Злоупотребление служебным положением» УК КР.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174625/
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