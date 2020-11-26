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Общество
Сюжет: COVID-19

Иссык-Кульская область. В школах холодно, профилактики COVID-19 нет

Школы Иссык-Кульской области, которым разрешили вернуться к традиционной форме обучения, оказались не готовы к приему учеников. Об этом сегодня на заседании областного оперативного штаба по COVID-19 сообщила заместитель полпреда правительства Иссык-Кульской области Эльмира Усенова.

«В школах холодно, они не отапливаются, дети мерзнут, но они рады только тому, что наконец получили возможность обучаться в школе, а не дома», — сказала она.

Также она сделала замечание городской мэрии за самовольный перенос дневного стационара из культурно-эстетического центра «Толкун» в Детский образовательный центр Каракола.

«Такие вопросы нужно решать совместно, мы должны противостоять COVID-19 как единый организм, большая вероятность того, что может возникнуть вспышка», — отметила она.

пресс-службы полномочного представителя правительства Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы полномочного представителя правительства Иссык-Кульской области. Эльмира Усенова

На этом же совещании руководителям Джети-Огузского района вынесено предупреждение за ненадлежащую работу по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174610/
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