Россия и ВОЗ передали гуманитарную помощь Кыргызстану на $42 тысячи

Посольство России в Кыргызстане и ВОЗ передали гуманитарную помощь Минздраву на $42 тысячи. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По его данным, в гумпомощь входят медицинские принадлежности и специализированный медицинский модуль для оказания первичной медико-санитарной помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях, таких как землетрясение и внезапное наводнение.

Такой объем поможет 10 тысячам человек на протяжении трех месяцев в полевых условиях. Специальный набор ВОЗ для травм и неотложной хирургии способен обеспечить материалами и лекарствами для удовлетворения потребностей 50 пациентов из расчета две операции на человека (100 вмешательств), которым требуется хирургическая помощь в чрезвычайных ситуациях.

Груз отправили из регионального центра материально-технического снабжения ВОЗ в Дубае общим весом более четырех тонн.