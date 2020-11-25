Мэрия Бишкека хочет подарить квартиру отцу погибшего Умутбека Алтынбек уулу

Мэрия Бишкека хочет подарить квартиру отцу погибшего во время событий 5-6 октября в столице Умутбека Алтынбек уулу. Соответствующий проект постановления Бишкекского городского кенеша вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект постановления разработан в соответствии с законодательством во исполнение поручения премьер-министра Садыра Жапарова от 11 ноября 2020 года.

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«На имя премьер-министра Садыра Жапарова 6 ноября поступило обращение родителей Умутбека Алтынбек уулу о возможности предоставления жилого помещения. В семье погибшего четверо детей, младшему из которых семь месяцев. Отец работает механиком, мама — домохозяйка», — говорится в документе.

В муниципалитете напомнили: в статье 12 Закона «О муниципальной собственности на имущество» указано, что в исключительных случаях на основании решения местного кенеша приватизация объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, может быть осуществлена путем передачи их в собственность физических лиц на безвозмездной основе.