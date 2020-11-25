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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Аида Салянова рассказала, кто дал показания против нее

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

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Суд приступил к допросу обвиняемой. В ходе заседания Аида Салянова сообщила, что ни один свидетель, кроме бывшего спецпрокурора Майрамбека Акматалиева, не дал против нее показаний.

В деле есть 24 протокола допроса, согласно которым вина Аиды Саляновой якобы доказана. По словам обвиняемой, эти документы приобщены к делу для искусственного наполнения материалами.

«Акматалиев несколько раз давал показания. На первом допросе он ни слова не сказал обо мне. В тот же день его задержали, а потом он стал давать показания против меня. Я считаю, что он сделал так в обмен на свободу», — сказала она.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой выделено в отдельное производство, так как она не стала признавать свою вину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174467/
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