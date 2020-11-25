В Доме кино наградили актеров художественного фильма «Шамбала»

В Доме кино имени Чингиза Айтматова наградили актеров художественного фильма «Шамбала». Об этом сообщили в национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

За «Лучшую мужскую роль» награжден Насретдин Дубашев за исполнение роли деда Момуна, за «Лучшую музыку» кинофестиваля «Киношок» — композитор Мурзали Жеенбаев.

Сообщается также, что жюри отметили Артура Иманалиева, который играл роль мальчика Шамбалы.

Картина «Шамбала» снята по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Основная идея философии фильма сохранена, а сюжетная канва изменена почти на 90 процентов.

По словам кинорежиссера Артыкпая Суюндукова, в связи с коронавирусом национальная премьера фильма состоится, предположительно, летом или осенью 2021 года.