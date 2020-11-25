В пустыне штата Юта обнаружен неопознанный объект. Реакция полиции бесценна

Власти американского штата Юта пытаются установить происхождение неизвестного металлического объекта, накануне обнаруженного в пустыне. Об этом сегодня сообщает BBC.

Фото из интернета. Таинственный объект, обнаруженный в пустыне штата Юта

Блестящий монолит среди красных скал заметили сотрудники природоохранного ведомства, занимавшиеся подсчетом баранов-толсторогов с вертолета.

«Страннее этой вещи я ничего не видел за все годы полетов над этой местностью», — поделился летчик Брет Хатчингс.

По его словам, первым монолит заметил биолог, подсчитывавший баранов. Пилот предположил, что объект мог установить какой-нибудь современный художник или поклонник фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», в котором очень похожие столбы — только черного цвета — расставляют невидимые пришельцы. Ответственность за установление столба в форме треугольной призмы пока никто на себя не взял.

Департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фотографии монолита на прошлой неделе, отметив, что власти хотели бы узнать больше о его происхождении.

«Установление арт-объектов на землях общественного пользования без разрешения властей незаконно, независимо от того, с какой вы планеты», — было сказано в заявлении.

Отмечается, что полиция опубликовала снимок объекта в соцсетях, надеясь таким образом узнать о его происхождении. Место обнаружения скрывается, чтобы избежать наплыва любопытных туристов в опасный район пустыни.