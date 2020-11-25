08:05
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество

Для депутатов БГК построят здание на месте сгоревшей Генпрокуратуры

На месте сгоревшего здания бывшей Генпрокуратуры построят новое, туда переселят аппарат Бишкекского городского кенеша. Об этом 24.kg сообщил и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев.

По его словам, тендерное проектирование будет готово в конце этой или в начале следующей недели. Планируется, что в новом семиэтажном здании разместят не только БГК, но и часть городских служб — управление муниципального имущества (УМИ); управление землепользования и строительства (УЗС); горфинотдел.

Балбак Тулобаев подчеркнул, что строительство начнут в ближайшие четыре месяца.

Напомним, здание Генпрокуратуры на пересечении улиц Киевской и Орозбекова подожгли во время апрельских событий 2010 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174343/
просмотров: 48
Версия для печати
Материалы по теме
В Ноокате раздавали продукты от имени Садыра Жапарова. Факт зафиксировали в ЕРПП
Встреча Мадумарова с мигрантами. Генпрокуратура направила материалы в ЦИК
Аким Октябрьского района освобожден от занимаемой должности
Балбак Тулобаев извинился за назначение акима Октябрьского района
В Ноокатском районе за 60 тысяч сомов продали государственный детский сад
Кенжебек Бокоев предлагает отдать некоторые функции президента парламенту
Ипподром «Ак-Кула». Погибший скакун Манаса
Мэрия Бишкека: Директоров столичных школ менять и увольнять не будут
Митинговавшего против Наримана Тюлеева назначили замдиректора МП «Тазалык»
В Джалал-Абадской области чиновники сдали в эксплуатацию недостроенную школу
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Бишкеке проходит акция против референдума и&nbsp;изменения Конституции В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции
Бизнес
Акция по&nbsp;депозитам! Новогодний бонус от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
Поговорим о&nbsp;простуде Поговорим о простуде
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
25 ноября, среда
08:02
Для депутатов БГК построят здание на месте сгоревшей Генпрокуратуры Для депутатов БГК построят здание на месте сгоревшей Ге...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 ноября, вторник
23:55
Samsung, Huawei и Xiaomi возглавили рынок смартфонов в третьем квартале 2020-го
23:05
Посольство США обучит IT-навыкам 300 безработных молодых людей и ЛОВЗ
22:44
Компания Google тестирует приложение для зарабатывания денег пользователями
22:22
Три жителя Иссык-Кульской области хранили наркотики. Их задержали
22:02
ЕАЭС запускает единую цифровую платформу для упрощения перевозок