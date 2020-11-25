Для депутатов БГК построят здание на месте сгоревшей Генпрокуратуры

На месте сгоревшего здания бывшей Генпрокуратуры построят новое, туда переселят аппарат Бишкекского городского кенеша. Об этом 24.kg сообщил и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев.

По его словам, тендерное проектирование будет готово в конце этой или в начале следующей недели. Планируется, что в новом семиэтажном здании разместят не только БГК, но и часть городских служб — управление муниципального имущества (УМИ); управление землепользования и строительства (УЗС); горфинотдел.

Балбак Тулобаев подчеркнул, что строительство начнут в ближайшие четыре месяца.

Напомним, здание Генпрокуратуры на пересечении улиц Киевской и Орозбекова подожгли во время апрельских событий 2010 года.