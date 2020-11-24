В мэрии решают, что делать со зданием сгоревшей прокуратуры в центре столицы

По поручению и. о. мэра Балбака Тулобаева издано распоряжение о выделении денежных средств на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) сгоревшего здания Генеральной прокуратуры КР. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, балансодержателем строения является управление муниципального имущества (УМИ) столичной мэрии. По заявке УМИ получено техническое заключение государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госстрое о фактическом состоянии строительной конструкции данного здания.

Читайте по теме Сгоревшее здание Генпрокуратуры и тюлеевские квартиры. В БГК подняли вопрос

«В заключении говорится, что некоторые конструкции здания находятся в неудовлетворительном, аварийном состоянии, необходимо провести план мероприятий по их усилению. Износ конструкций идет около 64 процентов, это не дает основание для сноса», — отметил 24.kg вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Он напомнил, что в 2010 году здание сгорело, в настоящее время находится в ненадлежащем виде, кровля течет, конструкции разрушаются.

«В любом случае надо принимать решение. Если есть возможность — провести реконструкцию, чтобы здание работало. Мэрия выделила средства на проведение проектно-изыскательских работ. Скоро управление капстроительства объявит тендер. Проектно-изыскательские работы — это общее понятие. Будут проводится работы по расчету здания, изучаться исходные характеристики здания согласно действующим нормам. В каком состоянии они находятся. Если они выдержат, то дадут решение, как их усилить, мы это сделаем, проведем капремонт. Если будет принято решение, что, согласно расчетным данным, фундамент и колоны не выдержат, а здание нужно снести, тогда будем выносить этот вопрос на комиссию и принимать окончательное решение», — добавил он.

Напомним, здание Генпрокуратуры на пересечении улиц Киевской и Орозбекова подожгли во время апрельских событий 2010 года.