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Общество

Отключение газа в Бишкеке: почти 4 тысячи человек останутся без голубого топлива

В одном районе Бишкека временно не будет газа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — устранение утечки газа в действующем подземном газопроводе среднего давления по улице Курманалиева.

«С 24 по 27 ноября будет временно приостановлена подача природного газа в жилом городке «Красный строитель» и в районах, ограниченном улицами Сары-Челекской, объездной дорогой, Киргизской, Логвиненко, Курманалиева, Зеленой, Новой, Колхозной, Заводским переулком, а также по улице Элебесова в квадрате улиц Коллективной, Аул, Новосельской и Малым Чуйским каналом.

Всего без газа временно останутся 3 тысячи 920 абонентов.

Филиал «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит свои извинения за причиненные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174059/
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