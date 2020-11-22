Кубинец Хуан Сантакруз учит кыргызский, чтобы посвятить песню нашей стране

Хуан Сантакруз приехал в Кыргызстан шесть лет назад с далекого острова Куба. Хуан танцор и певец. А еще он музыкальный продюсер.

Фото из личного архива Хуана Сантакруз. К репетиции готов

Парень вырос буквально на сцене и не представляет свою жизнь без зажигательного ритма. «Кыргызстан — страна, в которую можно влюбиться», — считает Хуан. Он признался, что хоть и живет в Бишкеке, но его сердце отдано Иссык-Кулю — самому, как признается кубинец, красивому озеру на земле.

— Что вам больше всего понравилось в Бишкеке и что напомнило о вашей родине?

— Бишкек очень своеобразный город. Уютный и такой домашний.

Здесь очень много старых советских построек и это, пожалуй, да, напоминает мне родную Кубу. Хуан Сантакруз

У нас тоже популярен такой вид архитектуры — сталинки, хрущевки. Но это придает пикантность вашей столице.

— Вы здесь живете шесть лет. Наверняка много путешествовали по стране. Где побывали и что запомнилось?

— Кыргызстан — небольшая страна. Всего 6 миллионов жителей. Складывается впечатление, что все друг друга знают и живут как одна большая дружная семья со своими традициями и ценностями. Но очень коммуникабельные, гостеприимные.

Это чувствуется в каждом уголке, будь то Ош, Каракол или Кара-Балта. Моим любимым занятием в дороге всегда было любоваться пейзажами. Горы везде разные.

Но самым любимым местом был и остается Иссык-Куль. Я могу часами сидеть на берегу и слушать шум волн, смотреть на блики на воде. Это завораживает. Хуан Сантакруз

В одну из последних поездок друзья меня подбивали прыгнуть с парашютом. Но я боюсь высоты, поэтому не стал рисковать.

— А как насчет национальной кухни? Нравится?

— Я — кубинец. И на моей родине мясо не очень популярно. Мы предпочитаем рыбу, много фруктов. Но живя здесь, я пристрастился к мясным блюдам. Мне очень нравится куурдак и бешбармак.

— А что боитесь попробовать?

— В моем лексиконе нет такого понятия, как «страх перед едой». Я очень любопытный и с удовольствием ем все, чем угощают. Тем более здесь так вкусно готовят. А не попробовать что-то — значит обидеть хозяина.

— Вы сами пишете тексты к песням. Есть песни про Кыргызстан?

— Я стараюсь писать на кыргызском. Но пока это только наброски. Чтобы сочинить музыку или стих, нужно вдохновение, полет фантазии.

Фото из личного архива Хуана Сантакруз. В гостях у друзей

В этом плане мне очень помогают выезды на природу. В горах я заряжаюсь энергией и могу творить.

Я немного говорю на кыргызском, но не свободно. Язык очень красивый, живой и очень органичный. Он просто создан для того, чтобы сочинять на нем стихи и музыкальные произведения. Хуан Сантакруз

— Вы очарованы нашей страной, и это очень приятно слышать. А есть то, что не понравилось вам здесь?

— Сложно сказать вот так сразу. Пожалуй, высокий уровень преступности. Но преступники встречаются в любой стране мира. Это, своего рода, издержки динамичного развития общества. Но ко мне здесь всегда относились хорошо.

Фото из личного архива Хуана Сантакруз. Любимое место - сцена

У меня много друзей и я не чувствую себя одиноким. Хотя, конечно, очень скучаю по Кубе. Но к Кыргызстану я привязался, полюбил этот горный край, людей, которые здесь живут и так тепло меня встретили.