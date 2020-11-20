Мэрия проанализировала уровень дистанционного обучения в школах Бишкека

Мэрия Бишкека проанализировала уровень дистанционного обучения в школах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в октябре специалисты управления образования проверили выполнение государственного стандарта по предметам естественно-математического и гуманитарного направлений в условиях дистанционного обучения.

Были проанализированы нормативно-правовая документация образовательных организаций, учебно-методическое и ресурсное обеспечение процесса.

В результате все столичные школы быть разделены на четыре категории:

высокий уровень дистанционного обучения учащихся показали 26 школ;

хороший уровень — 40 школ;

средний уровень — 18 школ;

слабый уровень — 2 школы.

В мэрии отметили, что проведение дистанционного обучения в первой четверти этого года в сравнении с четвертой четвертью прошлого учебного года прошло на более высоком уровне.