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Общество
Сюжет: COVID-19

Мэрия проанализировала уровень дистанционного обучения в школах Бишкека

Мэрия Бишкека проанализировала уровень дистанционного обучения в школах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в октябре специалисты управления образования проверили выполнение государственного стандарта по предметам естественно-математического и гуманитарного направлений в условиях дистанционного обучения.

Были проанализированы нормативно-правовая документация образовательных организаций, учебно-методическое и ресурсное обеспечение процесса.

В результате все столичные школы быть разделены на четыре категории:

  • высокий уровень дистанционного обучения учащихся показали 26 школ;
  • хороший уровень — 40 школ;
  • средний уровень — 18 школ;
  • слабый уровень — 2 школы.

В мэрии отметили, что проведение дистанционного обучения в первой четверти этого года в сравнении с четвертой четвертью прошлого учебного года прошло на более высоком уровне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173809/
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