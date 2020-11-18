Тройняшкам Садыру, Нуркожо и Жапару подарили кровать и 3 тонны угля

Семье, где родилась тройня и мальчиков назвали в честь Садыра Жапарова, подарили кровать и 3 тонны угля. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства Нарынской области.

По ее данным, семью в селе Алыш навестили представители местной власти.

Чиновники пообещали обеспечить семью тремя тоннами угля и подарили детскую кровать.

В пресс-службе полпредства отметили, что семье окажут дополнительную помощь.

Напомним, что 29 октября 21-летняя женщина родила трех младенцев, которых назвали Садыр, Нуркожо и Жапар.