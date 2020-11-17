В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом

В кабинете экс-президента Сооронбая Жээнбекова в ночь с 5 на 6 октября найдена запись телефонного разговора Алмазбека Атамбаева с его адвокатом Сергеем Слесаревым. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Замир Жоошев.

По его словам, более месяца назад ему написал человек, которому он смог ответить только недавно.

«Гражданин рассказал, что ночью с 5 на 6 октября, в самый разгар революционных событий, он зашел в кабинет президента КР в «Белом доме» и нашел там диск, подписанный словами «АША — Слесарев — 42 минуты». Диск он два дня назад передал мне под условием, что его личность останется в тайне в силу того, что он опасается за свою безопасность. На переданном диске находится видеозапись со встречи Алмазбека Атамбаева с его адвокатом Сергеем Слесаревым в СИЗО ГКНБ. Длительность записи более 42 минут. Если вкратце, то в ходе встречи они обсуждают болезнь (пневмонию) Алмазбека Шаршеновича, его уголовные дела и дальнейшие действия адвокатов в связи с расследованием дел и судебными разбирательствами. После Атамбаев пишет письмо семье, а его собеседник рассказывает последние новости в стране. В конце в связи с обеденным перерывом в СИЗО Алмазбек Атамбаев и его адвокат покидают помещение. Завтра нами будет подано заявление в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики. Будем требовать возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, выразившегося в организации прослушивания с последующей записью бесед защитника с доверителем», — заявил Замир Жоошев.

Все адвокаты знают, по крайней мере догадываются, что их слушают без оглядки на закон, но никто не мог этого доказать. Однако в данном случае имеется официальное вещественное доказательство, в связи с чем потребуются объяснения от государства. Замир Жоошев

Он отметил, что Алмазбеку Атамбаеву и его защитнику причинен существенный вред в виде прямого нарушения конституционного права на получение и оказание квалифицированной юридической помощи в условиях конфиденциальности. «Записи разговоров были не случайными, а намеренными действиями. Иначе они не попали бы в «Белый дом» на электронном носителе. Должен быть установлен механизм такой прослушки в стенах СИЗО ГКНБ», — утверждает Жоошев.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.